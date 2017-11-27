بعد 72 ساعة على حادثة الروضة.. مصر تضبط متفجرات تحتكرها أمريكا وإسرائيل

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر، إن الأجهزة الأمنية عثرت خلال الأيام الماضية على متفجرات ومواد شديدة الخطورة، من بينها مادة “drx” التي لا تستخدمها سوى قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

وأشار “علام” وهو وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أمام مؤتمر مواجهة الإرهاب في القاهرة اليوم، إلى أن العناصر المتشددة نقلت تلك المتفجرات والمواد شديدة الخطورة عبر دول مختلفة في المنطقة، دون ذكر تفاصيل أخرى، مضيفًا أن أجهزة الدولة تُجري تحقيقات في كيفية وصول تلك المواد إلى مصر، خاصة أن القليل منها يساوي طنًا من المتفجرات المستخدمة من المواد البسيطة.

ولم تتهم السلطات المصرية من قبل إسرائيل المجاورة للحدود المصرية بارتباطها بأيّ من الأحداث الجارية في سيناء، لكنّ تغريدات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما تعكس غضبًا شعبيًا واسعًا هاجمت إسرائيل، واعتبرتها مسؤولة عن جزء من التوتر في المنطقة.

وقال “علام”، إن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب يعكف حاليًا على وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب، سواء من النواحي الأمنية والعسكرية، أو الاقتصادية والتنموية، أو السياسية، حيث يضم المجلس العديد من النخب المصرية في شتى المجالات.

ولا يزال صدى الهجوم العنيف الذي استهدف مسجد الروضة شمال سيناء أثناء صلاة الجمعة الماضية، والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحي، يُلقي بظلاله على الشارع المصري بين مطالبات بضرورة رفع درجة الحسم للتعامل مع العناصر المتشددة، وتطوير الأدوات التي تستخدمها الدولة لمواجهة تلك الجماعات.