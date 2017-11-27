شيخ قبائل سيناء يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم مسجد الروضة في سيناء

كشف شيخ قبائل شمال سيناء، عيسى خرافين، تفاصيل جديدة عن هجوم مسجد الروضة في منطقة “بئر العبد” بمحافظة شمال سيناء، الذي راح ضحيته أكثر من 305 قتلى و128 جريحًا.

وقال خرافين لـ”إرم نيوز” إن “عدد المهاجمين بلغ 14 مسلحًا بينهم 5 من أهالي سيناء كانوا ملثمين، فيما كان 9 آخرون مكشوفي الوجه، وهم من العناصر الأجنبية”.

وأضاف أن “العناصر المسلحة أرادات القضاء على المتواجدين داخل المسجد كافة، لدرجة أنهم تعقبوا الهاربين منه بالخارج لقتلهم في محيط المسجد”، مشيرًا إلى أن “أحد المشتركين في الجريمة تلقى اتصالًا على هاتفه ليطلب منه إفراغ كامل طلقات الأسلحة في المتواجدين بالمسجد وقتلهم جميعًا”.

وأشار إلى أنه “أبلغ القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، بهذه المعلومات، للتحقق منها وكشف ملابسات الحادث”، موضحًا أن “القبائل رفضت تلقي العزاء أو إقامة سراديق لحين أخد الثأر من تلك العناصر”.

وأفاد خرافين بأن “قبيلته وحدها قتل منها 22 شخصًا، ومع ذلك أرسل الأهالي أبناءهم الشباب لمساعدة الجيش في الأخذ بالثأر والقضاء على العناصر المتشددة”.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن وصول عدد القتلى إلى 305 أشخاص، بینھم 27 طفلًا وإصابة 128 آخرين، بعدما فجر المسلحون عبوة ناسفة داخل المسجد وأطلقوا النار بكثافة على المصلین.