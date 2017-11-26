مسلحون يقتلون مصريًا من قوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

قُتل جندي مصري من قوات حفظ السلام الدولية وأصيب 3 آخرون، في هجوم استهدفهم جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأحد، إن “أفرادًا يشتبه في أنهم من ميليشيا مسيحية قتلوا جنديًا مصريًا من قوات حفظ السلام الدولية، وأصابوا ثلاثة آخرين في هجوم بجنوب جمهورية أفريقيا الوسطى“.

ووقع الهجوم الذي أكدت الأمم المتحدة أنه من تنفيذ متشددين من ميلشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) في منطقة غامبو على بعد 100 كيلومتر من بلدة بانجاسو التي قتل على أرضها أكثر من 100 مدني وثلاثة مغاربة من قوات حفظ السلام في حوادث منفصلة خلال شهري مايو/ أيار، ويوليو/ تموز.