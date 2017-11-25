 مقتل وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في هجوم جديد بسيناء المصرية

أكدت مصادر خاصة مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم السبت، بعد سقوط قذيفة أطلقها المتطرفون على منزل أسرة في منطقة الحسن وسط سيناء شمال شرق مصر.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن القذيفة “نتج عنها سقوط 3 ضحايا من الأسرة بينهم رب الأسرة ويدعى سليمان سالم في العقد الخامس من العمر وسيدتان هما نعمة سلام وهدى سلام”.

وأضافت “كما أصيب 4 من أفراد الأسرة بإصابات خطيرة بينهم 3 أطفال وهم سلام سلام في العقد السادس من العمر، و3 أطفال أشقاء لم تتجاوز أعمارهم 19 عامًا هم علياء سلام، وأمير سلام، وعمر سلام”.

وصرحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، بينما انتقل عدد من رجال الأمن إلى مقر الواقعة.

ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل نحو 305 أشخاص بينهم 27 طفلًا وأصابة 128 شخصًا، بعدما أطلق مسلحون النار وفجّروا عبوة ناسفة بمصلين أثناء صلاة الجمعة، داخل المسجد الكائن في منطقة بئر العبد شمال محافظة سيناء.