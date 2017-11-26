مطالبات بوضع صعيد مصر على خريطة الاستثمار الحكومي (فيديو إرم)

قال علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد في البرلمان المصري، إن محافظات الصعيد كانت مهمشة منذ فترة طويلة على خريطة الاستثمار في مصر، حتى أصبحت طاردة لشبابها؛ لعدم وجود استثمارات حقيقية وضحمة بها.

وقال في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إن هناك العديد من الدلائل والمؤشرات المشجعة التي تبعث التفاؤل لتنمية الصعيد، منها مبادرة البنك المركزي بمبلغ 200 مليار جنيه بفائدة 5%.

وأشار إلى أن هذا المبلغ مخصص لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفاً أن الدولة بدأت بوضع خريطة استثمارية للصعيد، وهذا سيساعد المستثمرين على تقليل أعلى نسبة أرباح والقدرة على المنافسة.

وأوضح أن المستثمرين قبل ذلك، كانوا يقيمون العديد من المشروعات دون وجود رؤية استثمارية واضحة؛ ما سبب مزيدًا من الأعباء المالية عليهم، وقلل نسب تصديرهم ومنافستهم للمنتجات الأخرى في السوق المحلي.

وأردف: “الصعيد سيكون قلعة استثمارية كبرى؛ لما يتمتع به من ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة ووجود الأيدي العاملة بكثرة”، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وعدم إنشاء مصانع جديدة؛ لأنها ستوفر عليهم إقامة بنية تحتية جديدة وشراء المعدات والآلات”.