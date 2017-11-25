محكمة مصرية تقضي بإعدام 7 وبالمؤبد على 10 بتهمة قتل مصريين في ليبيا‎

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، سبعة متهمين بالإعدام في قضية قتل 20 مسيحيًا مصريًا في ليبيا، وقضت بالسجن المؤبد على عشرة آخرين.

وينتمي المحكومون لما يُعرف بالخلية الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، والتي يتبع عناصرها لتنظيم داعش في ليبيا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا”، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم في ليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيًا بدولة ليبيا.

ويأتي حكم اليوم بعد 24 ساعة من هجوم دامٍ على مسجد الروضة بشمال سيناء، أوقع مئات القتلى والمصابين، وأثار غضبًا محليًا ودوليًا، طالب إزاءه الجميع بإصدار أحكام بالإعدام بحق كافة المتهمين الآن أمام القضاء.