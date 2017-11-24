برج إيفل يطفئ أضواءه تضامنًا مع مصر

أعلنت آنّ هيدالغو، رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس، أنها أمر باطفاء الأضواء في رمز فرنسا –برج إيفل، ليلة السبت ، حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مصر يوم الجمعة وأودى بحياة 235 شخصا من المدنيين الأبرياء.

وقالت عمدة العاصمة الفرنسية هيدالغو، في بيان أصدرته ونشرته على حسابها على تويتر عصر الجمعة: “لقد ضرب الإرهاب مرة أخرى في مصر.. أقدم أحرّ التعازي لأسر الضحايا وأعرب عن تأييدي وكامل دعمي لضحايا وجرحى هذا الاعتداء الجبان.. هذه الليلة سيتم إطفاء الأضواء في برج إيفل عند منتصف الليل حزنا على الضحايا وتقديرا لتضحياتهم وتعبيرا عن تضامن باريس معهم”.

يذكر أن مجهولين شنوا هجوما على مسجد الروضة في العريش شمالي سيناء أثناء أداء صلاة الجمعة، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ، أن الهجوم الإرهابي المروع في شمال سيناء “لن يزيد مصر إلا إصرارا وقوة على محاربة المتطرفين، وأن الرد سيكون ساحقا”.