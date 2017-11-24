بالفيديو.. خطيب مسجد الروضة يروي تفاصيل الحادث الإرهابي بسيناء

روى الشيخ محمد رزيق، إمام وخطيب مسجد الروضة بشمال سيناء بمصر، تفاصيل الحادث الإرهابي الذي وقع بالمسجد الجمعة.

وقال رزيق وهو يبكي في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم” المصرية، مساء الجمعة، إنه عندما صعد إلى المنبر وانتهى من مقدمة الخطبة سمع ضرب النيران، وبعد ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج في محاولة من المصلين للهروب من ضرب النيران، والبعض قام بالهروب من شباك المسجد.

وأضاف: “الانفجار كان في الخارج، ثم أطلقوا النيران على كل المصلين في المسجد”.

وقال خطيب الأوقاف، إنه لا يعرف حجم إصابته، وإنه سيعرف ذلك بعد عمل الأشعة.

وتابع أن سيارات الإسعاف وصلت بشكل سريع إلى مكان الحادث، وقامت قوات الشرطة والجيش بالتعامل مع الإرهابيين.

وقال رزيق إنه لا يتذكر أعداد الإرهابيين، لافتًا إلى أن هناك عددا من الأطفال ماتوا في هذا الحادث الإرهابي.

واختتم: “لم أكن أتوقع أن يحدث مثل هذا الحادث”.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت داخل أحد المساجد في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، اليوم، الأمر الذي نتج عنه سقوط 235 قتيلًا، وإصابة 109 آخرين، فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير.