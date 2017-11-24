مسلح يقتل ضابط شرطة بوابل من الرصاص في مصر (صور)

لقي ضابط شرطة برتبة نقيب مصرعه في ساعة متأخرة من مساء الخميس داخل محافظة كفر الشيخ، بعد أن أطلق عليه مسلح وابلًا من الرصاص أثناء قيام الضابط بعمله في قطاع المرور بالمحافظة.

وقالت مصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن النقيب الذي لقى مصرعه هو مصطفى سمير بدوي، وكان يعمل بقطاع المرور، في حين أن وزارة الداخلية المصرية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة.

وذكر شهود عيان أن الضابط الذي لقي مصرعه كان ضمن حملة أمنية بقيادة أحد لواءات الشرطة، وتم استيقاف شاب في نهاية العقد الثاني من العمر في إشارة بشارع الخليفة المأمون، حيث قام الشاب المتهم بتصويب سلاحه ناحية اللواء الذي كان يقود الحملة.

وذكر شهود العيان أن الشاب المتهم هو “أحد البلطجية في دائرة المركز، حيث تصدى الضابط النقيب له عند تهديد المتهم بقتل اللواء ليتلقى وابلًا من الرصاص بدلأً من قائده، وتم نقل الضابط إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة على الفور”.