رئيس الوزراء المصري يجري عملية جراحية عاجلة في ألمانيا

يتوجه رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الخميس، إلى ألمانيا؛ لإجراء جراحة عاجلة في الجهاز الهضمي، وفق ما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أشرف سلطان.

وقال سلطان لـ “إرم نيوز”: إن “مؤسسة الرئاسة ستحدد، خلال الساعات المقبلة، من سينوب عن رئيس الوزراء في أداء مهامه خلال فترة علاجه”، موضحًا أن “مدة العلاج ستستغرق نحو 3 أسابيع”.

ونفى المتحدث باسم الحكومة ما يتم تداوله عن إصابة إسماعيل بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن “هذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة”، مؤكدًا “أن مرض إسماعيل في الجهاز الهضمي”.

وأصدر المجلس بيانًا قال فيه: “من المنتظر أن تستغرق فترة العلاج في حدود ثلاثة أسابيع”، دون أن يحدد سبب الجراحة أو ما يعانيه رئيس الوزراء.