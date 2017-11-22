محاكمة عاجلة لـ 7 مسؤولين في المتحف المصري تسببوا بتلف قطع أثرية

أحالت النيابة الإدارية في مصر، يوم الأربعاء، 7 مسؤولين بـ المتحف المصري إلى المحاكمة العاجلة، بعد اتهامهم بإهمال تسبب بتحطم بعض القطع والمقتنيات الأثرية القيمة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المسؤولين السبعة يعملون في مناصب مهمة في إدارة الترميم والصيانة، موضحة أن إهمالهم تسبب بإحداث كسور وأضرار بالغة لـ 6 قطع أثرية أثناء نقلها من متاحف أخرى إلى المتحف المصري الكبير.

وطالبت النيابة في مذكرتها بمحاكمة المتهمين السبعة بتهمة الإهمال الجسيم في تغليف القطع الأثرية، وعدم نقلها بطرق صحيحة، ما ترتب عليه حدوث التلف فيها.

كما أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة “الملك توت عنخ آمون” للكسر أثناء نقله إلى المتحف المصري، حيث لا تزال جميع كراسي الملك “توت عنخ آمون” موجودة في المتحف المصري ولم يتم نقلها.