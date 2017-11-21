البرلمان المصري يوافق على رفع ضرائب التبغ ومنتجاته‎

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة؛ لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

ويتضمن مشروع القانون زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من السجائر إلى 18 جنيهًا (1.02 دولار) من 13 جنيهًا، والثانية إلى 30 جنيهًا من 23 جنيهًا، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها على 30 جنيهًا.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وكانت مصر أقرت ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب 2016، بواقع 13 % وزادت في يوليو/تموز الماضي إلى 14%.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بنحو 54.545 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية المصري إن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها البرلمان، اليوم، سترفع إيرادات البلاد نحو أربعة مليارات جنيه (226.4 مليون دولار) حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز.