السفير السعودي لدى مصر يطمئن على صحة البابا تواضروس

زار السفير السعودي لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاءت زيارة قطان للاطمئنان على صحة البابا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكانت مصادر كنسية قد قالت إن البابا تواضروس الثاني تعرض، خلال القداس الاحتفالي بالعيد الخامس لتجليسه بدير الأنبا بيشوي، لحالة إعياء شديد ولم يستطع مواصلة الوقوف للصلاة.

وأضافت أن آلام الظهر بلغت حدتها لدى البابا، ما دعاه للصلاة داخل الهيكل والعودة للراحة والجلوس بمساعدة السكرتارية وبعض الأساقفة.