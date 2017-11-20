السودان: سد النهضة يحفظ مياهنا التي كانت تذهب لمصر

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الإثنين إن مصلحة بلاده في سد النهضة الإثيوبية تتمثل في أن “السد يحفاظ على حصة مياه السودان التي كانت تذهب إلى مصر”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، في حوار مع تلفزيون “روسيا اليوم”، من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح غندور أن “مشكلة السودان كانت ولازالت في أنه لم يستخدم مياه النيل التي منحتها لها اتفاقية 1959 والتي كانت تذهب لمصر طوال السنوات الماضية”.

ومضي قائلا “مصر ستخسر مياه السودان التي كانت تذهب إليها؛ بفضل السد(النهضة)”

وِأشار أن بلاده قدمت لمصر أكثر من مرة مقترحا بإقامة مشاريع مشتركة لزراعة القمح شمالي السودان ولكنها لم تستجب، بحسب قوله.

والسبت الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا أنها مسألة “حياة أو موت”، في أول تعليق له إثر إعلان بلاده رسميًا تجميد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الإسبوع الماضي.

وكانت مصر أعلنت الإثنين الماضي تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.