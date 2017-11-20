مصر تكشف حقيقة العثور على “أبو الهول الثاني” (فيديو)

كشف وزير الآثار المصري، خالد العناني، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عن وجود تمثال جديد لأبي الهول أسفل الأهرامات، وهو ما عرف إعلاميًا بـ “أبو الهول الثاني”.

وقال الوزير المصري في مداخلة هاتفية خلال برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية “الحدث اليوم” مساء الإثنين، إن ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، واصفًا الأمر بأنه يعكس نظريات قديمة، في حين أن علم الآثار المصرية حديث يرجع إلى عام 1822، بحسب قوله.

وأضاف الوزير: “لا يوجد شيء في هذا الشأن تحت الهرم، هذه نظرية قديمة تم تداولها من باحثين وهذا الأمر غير موجود أثريًا حتى هذه اللحظة”.

وردًا على سؤال خاص بإنشاء متحف للآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية، قال الوزير إن أحد أعضاء البرلمان الممثلين للمحافظة طلب ذلك، إلا أنه يصعب تنفيذه خلال المرحلة الحالية حيث تعمل الوزارة على فتح متاحف الآثار الغارقة التي لا تزال قيد الإنشاء.

وذكر الوزير: “لدينا أكثر من 15 متحف للآثار الغارقة وخلال العامين الماضيين افتتحنا 6 متاحف ولا يزال هناك متاحف لم تفتتح حتى الآن في أكثر من محافظة من بينها أسوان وكفر الشيخ ومدينة طنطا بمحافظة الغربية”.

وأوضح أن الدولة تنفق مئات الملايين على تلك المتاحف، مشيرًا إلى إنفاق قرابة نصف مليار جنيه على متحف الحضارات الذي يقع في منطقة مصر القديمة.