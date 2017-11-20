بعد اتهامه بازدراء الأديان.. أحمد الفيشاوي لـ”إرم نيوز”: لست نادمًا على “الشيخ جاكسون”

عبر الفنان المصري عن دهشته بعد اتهامات له بازدراء الأديان على خلفية دوره في فيلم ” “الشيخ جاكسون”، مؤكدا ثقته بعدالة القضاء المصري.

وقال الفيشاوي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “لست نادمًا على الفيلم، ولكني مندهش من اتهامي بازدراء الأديان، وأثق في عدالة القضاء المصري؛ لأن الفكرة لا تسيء للدين الإسلامي كما يروج البعض والفيلم أيضًا لا يسيء لمصر”.

وأكد الممثل الشاب أنه “يجب تحرير الفكر السينمائي من القيود التي تمارس عليه سواء من الساسة أو الدين، لكي ينجح في نقل قضية للجمهور البسيط”.

وأكد الفيشاوي أنه “لا يحب الاستسهال وتقديم أفكار تقليدية”، لافتًا إلى أنه تحمس لفيلم “الشيخ جاكسون” لأنه “يطرح فكرة جريئة ويكشف ماهية وجوهر دعاة التشدد”.

وكانت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صادق، أمرت أمس باستدعاء الفيشاوي على خلفية ما جاء في البلاغ المقدم من عبدالرحمن عبدالباري الشريف الأمين العام للجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين في الجيزة، والذي اتهم فيه الممثل الشاب بازدراء الأديان بسبب فيلم “الشيخ جاكسون”.

وضم البلاغ إلى جانب أحمد الفيشاوي اسم عمرو سلامة مؤلف ومخرج العمل، وقال مقدم البلاغ: إن “الفيلم تعرض للدين الإسلامي الحنيف بكثير من الإساءة واستخدم الفنان رجال الدين أصحاب الجلباب القصير وذوي العقول الضيقة في فهم الدين والمتشددين لآرائهم ليثبت فكرته في النهاية وهي انتصار صاحب الرقص والفكر المعاصر على صاحب الدين والأفكار المتحجرة”.

يذكر أن الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وماجد الكدواني ومحمود البزاوي وغيرهم، ومن إخراج عمرو سلامة الذي شارك في التأليف بالتعاون مع السيناريست عمر خالد.

وقد شارك الفيلم في مهرجان الجونة وخرج دون جوائز، كما تم ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.