إحصائية حكومية تكشف عن أرقام صادمة حول زواج القاصرات

أظهرت إحصائية حكومية في مصر، أن هناك 118.9 ألف طفل أعمارهم ما بين 10- 17 عامًا، متزوجون، تشكل الإناث منهم نسبة 93.4%.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين؛ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أن إجمالي عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 عامًا)، بلغ حوالي 38 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 40% من إجمالي السكان، الوارد في تعداد العام 2017.

وأوضح أن عدد الأطفال الذكور بلغ 19.6 مليون طفل، بنسبة 51.7%، وعدد الإناث 18.3 مليون طفلة، بنسبة 48.3%، من إجمالي الأطفال.

وسجلت أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية (0 – 4 سنوات) 34%، بينما كانت أقل نسبة للأطفال في الفئة العمرية (15 – 17 سنة) 14.5%، من إجمالي الأطفال، وفق التقرير الحكومي ذاته.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد المصريين داخل البلاد بلغ 94.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد المصريين بالخارج 9.4 مليون نسمة، ليصبح الإجمالي 104.2 مليون نسمة.