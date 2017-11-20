إحصائية حكومية تكشف عن أرقام صادمة حول زواج القاصرات

إحصائية حكومية تكشف عن أرقام صادمة حول زواج القاصرات

المصدر: الأناضول

أظهرت إحصائية حكومية في مصر، أن هناك 118.9 ألف طفل أعمارهم ما بين 10- 17 عامًا، متزوجون، تشكل الإناث منهم نسبة 93.4%.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين؛ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أن إجمالي عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 عامًا)، بلغ حوالي 38 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 40% من إجمالي السكان، الوارد في تعداد العام 2017.

وأوضح أن عدد الأطفال الذكور بلغ 19.6 مليون طفل، بنسبة 51.7%، وعدد الإناث 18.3 مليون طفلة، بنسبة 48.3%، من إجمالي الأطفال.

وسجلت أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية (0 – 4 سنوات) 34%، بينما كانت أقل نسبة للأطفال في الفئة العمرية (15 – 17 سنة) 14.5%، من إجمالي الأطفال، وفق التقرير الحكومي ذاته.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد المصريين داخل البلاد بلغ 94.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد المصريين بالخارج 9.4 مليون نسمة، ليصبح الإجمالي 104.2 مليون نسمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً