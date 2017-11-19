أسرة قتيل بهجوم الواحات تقاضي الإعلامي عمادالدين أديب لهذا السبب

أعلنت أسرة أحد الضباط الذين قتلوا في هجوم الواحات اللجوء للقضاء بعد استضافة الإعلامي المصري عمادالدين أديب، لـ “الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري”، في حوار على “فضائية الحياة”.

وأثار الحوار العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول طريقة الحوار، ورفض ظهور إرهابي في حوار تلفزيوني.

وقالت أسرة ضابط العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي الرائد عمرو صلاح، في بيان، الأحد، إن “استضافة هذا الإرهابي المجرم قد أساءت لهم”.

وأضاف البيان: “بما أن المجرم القاتل قد اعترف تفصيليًا باشتراكه في العملية، التي أسفرت عن استشهاد 16 من خيرة رجال مصر، لقوا ربهم وهم يؤدون واجبهم، فإن ظهور مثل هذا المجرم قد تسبب في ضرر نفسي ومعنوي شديد لنا”.

وقال البيان: “بناءً على ما سبق نعلن أننا نحتفظ بحق الرد القانوني على الإعلامي عمادالدين أديب، وشبكة قنوات الحياة أمام المحاكم المصرية”.

وكانت القوات المصرية نجحت في القبض على المتهم في تنفيذ هجوم الواحات، وحررت النقيب محمد الحايس الذي اختُطف في الهجوم الإرهابي الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا.