النيابة المصرية تقرر حبس 15 متهمًا جديدًا في هجوم الواحات

قررت النيابة المصرية، اليوم الأحد، حبس 15 متهمًا جديدًا في هجوم الواحات غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، ليرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية إلى 30 شخصًا.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس 9 متهمين لمدة 15 يومًا، و6 متهمين 4 أيام على ذمة تحقيقات تجريها بحادث مقتل 16 شرطيًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النيابة حققت عدة ساعات مع المتهمين الذين ينتمون لمحافظات مختلفة، ووجهت لهم تهم “الارتباط بالتنظيم المتشدد الذي نفذ جريمة الواحات البحرية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما”.

والجمعة الماضية، قررت النيابة العامة المصرية حبس 15 متهمًا بينهم الليبي عبدالرحيم محمد المسماري، الذي تتهمه السلطات القضائية بالمسؤولية عن التنظيم الذي هاجم قوات الشرطة في منطقة الواحات.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن المصرية ومجموعات مسلحة في طريق الواحات غربي البلاد، عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، وإصابة 13 آخرين بينهم 4 ضباط، وفقدان ضابط (تم تحريره مؤخرًا) ومقتل 15 مسلحًا، وفق بيان للداخلية المصرية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت جماعة غير معروفة تدعى “أنصار الإسلام” مسؤوليتها عن الهجوم.