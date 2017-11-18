مصر تنصح الفلسطينيين بالإبقاء على قنوات الاتصال مع أمريكا

وجه سامح شكري وزير الخارجية المصري نصائحه لصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث تطورات عدم تجديد الترخيص المممنوح لمكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في مصر عبر بيان رسمي:” إن سامح شكري أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء يوم السبت مع صائب عريقات لبحث التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن.”

وذكر البيان أن وزير الخارجية حرص على الاستماع إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار المشار إليه وتداعياته المحتملة.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على أهمية استشراف كافة السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية لاسيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام.

عريقات صرح في وقت سابق خلال الساعات الماضية بإبلاغ واشنطن برفض عدم تجديد ترخيص مكتب المنظمة، وبقرار تعليق الاتصالات كافة مع الإدارة الأميركية إذا لم يتم تجديد الترخيص.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت منظمة التحرير الفلسطينية،أول أمس الجمعة، بإغلاق مكتب ممثليتها في العاصمة واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل.