عمرو موسى يعلن رسميًا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر

أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسياسي المصري الشهير، عمرو موسى، رسميًا، مساء السبت، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده.

وقال موسى، خلال استضافته في ندوة بحزب الوفد،”قولًا واحدًا لن أترشح وأتمنى لمصر الخير والاستقرار.. لدي أسباب قد تكون شخصية أو سياسية لذلك فأنا خارج السباق تمامًا دون رجعة عن هذا القرار”.

وحذر موسى في الندوة التي أقيمت لمناقشة مذكراته الأخيرة التي صدرت بعنوان “كتابيه” من “المساس بنص الدستور المصري الحالي وأنه يجب احترامه”.

وأشاد موسى بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا حينما أكد أنه “لا مساس بالدستور” والتزامه بالنص الدستوري بشأن فترة رئاسته.