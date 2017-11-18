السيسي يحذر إثيوبيا بعد تعثر مفاوضات “سد النهضة”

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من أن لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه نهر النيل، في أول تعليق منه على تعثّر المباحثات حول سد النهضة خلال الفترة الماضية.

وبدا السيسي الذي كان يتحدث خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى بمحافظة كفر الشيخ غاضبًا وهو يقول: “لن يستطيع أحد أن يقترب من مياه مصر”.

وقال الرئيس المصري إن “مياه مصر موضوع ليس فيه كلام، المياه حياة أو موت لشعبنا”.

ويحمل حديث السيسي مؤشرًا على فتح كافة الخيارات أمام السلطات المصرية للرد، حيث قال إن إثيوبيا لم تلتزم بتعهداتها السابقة ما يضر بالأمن المائي لمصر.

وأعلنت الحكومة المصرية قبل أيام أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع إثيوبيا.

ويأتي حديث السيسي بعد تصاعد أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الري حسام الإمام جاهزية مصر للتحكيم الدولي مع إثيوبيا بشأن السد ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه النيل.

وشهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترًا خلال الفترة الماضية على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، حيث تعددت الزيارات على مدار السنوات الماضية بين مسؤولي البلدين لبحث أزمة السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أنه سيمثّل نفعًا خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثّل ضررًا على السودان ومصر.