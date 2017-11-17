مقدمو البرامج الدينية في مصر يهاجمون قرار “قائمة الإفتاء”

شن مقدمو البرامج الدينية في مصر هجومًا على قرار اقتصار الفتوى على قائمة محددة الأسماء من قبل المؤسسة الدينية، معتبرين إياه “قرارًا خاطئًا ويشوبه العوار”.

وقال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن “قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية باقصار الفتوى على 50 مفتيًا من العلماء، ضبابي للعلماء الذين يتصدرون البرامج الدينية على الفضائيات”.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، الخميس، أن “القرار يحرمه من ممارسة نشاطه الذي تعلمه وتدرب عليه في مؤسسة الأزهر الشريف”.

وشدد على أنه “لا يستطيع أن يخطو أي خطوة في أي اتجاه علمي أو فقهي أو تفسيري في قضية تجديد الخطاب الديني بمصر”، مطالبًا “المشاهدين بعدم توجيه أسئلة فقهية له خلال مداخلاتهم الهاتفية منعًا للحرج”.

وأكد أن “هناك فنانين ولاعبى كرة قدم، ومقدمي برامج طبخ، وفنانين وصحفيين، وبعض من يزعمون أنهم تنوريون، يفتون ليل نهار على الفضائيات المختلفة”.

من جانبه، علق الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز على القرار قائلًا: “هي وزراة الداخلية عملت لي رخصة قيادة عشان أسوق وفجأة تقول لي لا تقود”.

وتابع عبدالمعز، خلال البرنامج ذاته: “كثير من الأشخاص تعلموا في الأزهر ولديهم دكتوراه في العلوم الشرعية المختلفة.. اتعلموا كل هذا حتى يروا عملهم.. فجأة هكذا لا يعملون”.