مصر تعلن إدراج عناصر عسكرية نسائية في بعثات حفظ السلام الأممية

تعهدت مصر، اليوم الخميس، بإدراج عناصر نسائية من الجيش في مختلف بعثات حفظ السلام، وتأهيلهن للمنافسة على مناصب قيادية في تلك البعثات الأممية.

جاء ذلك في بيان للخارجية، اليوم، بشأن مشاركة القاهرة في الاجتماع الرابع لوزراء الدفاع لعمليات حفظ السلام الأممية، والذي عُقد يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة فانكوفر بكندا.

ووفق البيان، فإن مصر تعهدت بإدراج “عناصر نسائية من القوات المسلحة في مختلف بعثات حفظ السلام الأممية، وعقد دورات تدريبية متخصصة للكوادر النسائية لتأهيلها للمنافسة على مناصب قيادية في بعثات حفظ السلام”.

كما أعلنت مصر “المشاركة بوحدات عسكرية في بعثة حفظ السلام في مالي، وعقد دورات تدريبية لقوات حفظ السلام في مجالات حماية المدنيين والأطفال، ومنع الاستغلال والعنف الجنسي في النزاعات”.

وتحتل القاهرة حاليًا المركز الثامن بين الدول المشاركة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام الأممية، والمركز الرابع على مستوى المساهمات الأفريقية، بحسب البيان ذاته.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت كندا عزمها دعم عمليات حفظ السلام الدولية، خلال السنوات الخمس المقبلة بـ21 مليون دولار، فضلًا عن دعم مماثل بالأفراد العسكريين والمعدات.

وشارك في المؤتمر نحو 500 شخص من حوالي 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة تحسين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحشد تعهدات جديدة من الدول الأعضاء.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أن بلاده شاركت في بعثات حفظ السلام الدولية منذ العام 1960 بإجمالي قوات تجاوزت 30 ألف فرد.