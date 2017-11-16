وزير الكهرباء المصري: لا زيادة على تعرفة الأسعار قبل يوليو 2018   

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن الحكومة لن تطبق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء قبل تموز/ يوليو 2018، حيث تعيد النظر في الأسعار مقارنة بأسعار النفط والأسواق العالمية.

وأشار شاكر إلى أن وزارة الكهرباء لا تطبق زيادات على شرائح الكهرباء في الخفاء أو ليلاً، ولكن تعلن قبلها بشهر وتشرح السبب من وراء القرار وفق برنامج تدريجي لرفع الدعم وفي المقابل زيادة دعم محدودي الدخل والفقراء.

وأضاف الوزير أن دعم الكهرباء وصل هذا العام إلى 52 مليار جنيه؛ ما يعني أن الدعم المقدم لشرائح الكهرباء غير قليل ويتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

وطبقت مصر أخيرًا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بنسب تراوحت بين 15 و 42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، ونسبة تراوحت بين 29 و46% بالنسبة للقطاع التجاري.