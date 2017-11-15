مصر.. القضاء يحدد موعد محاكمة شيرين بتهمة الإساءة للبلاد

حدد القضاء المصري اليوم الأربعاء، تاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدًا لبدء محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مصر والإساءة للبلد بعد فيديو تسبب في حالة من الجدل على مدار اليومين الماضيين لها أثناء إحياء حفل في لبنان.

وجاء قرار محكمة جنح عابدين اليوم بناء على بلاغات تقدم بها محامون مصريون متوعدين الفنانة بمحاكمتها، تزامنًا مع الغضب الذي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.

وجاء في الدعوى القضائية ضد شيرين أنه “في الوقت الذي تعمل أجهزة الدولة على تنشيط السياحة تهكمت المطربة بأسلوب فظ على مصر ونيلها، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تمثل إهانة للدولة المصرية”.

وطالبت الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر أ من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”.

وتسببت شيرين في حالة من الغضب ضدها بعد ظهورها في مقطع فيديو أثناء حفل لها في لبنان، حيث ردت على مطلب إحدى الحضور بغناء أغنية “مشربتش من نيلها”، بعبارة “هايجيلك بلهارسيا، اشربي إيفيان أحسن”، الأمر الذي اعتبره المصريون سخرية من النيل شريان الحياة، ثم من مصر.

وقررت نقابة الموسيقيين مساء أمس الثلاثاء وقف شيرين عن العمل، وكذلك قرر التلفزيون الرسمي للدولة وقف أعمالها وعدم بث الأغاني الخاصة بها.

وقدمت شيرين اعتذارًا عبر بيان رسمي أكدت فيه “احترامها لوطنها وبلدها مصر وأن ما حدث كان مجرد خطأ عفوي وأن الفيديو جزء من حلف أقيم منذ عام وليس خلال هذه الأيام”، بحسب البيان.