مصر تبدأ مناورات “العقبة 3” العسكرية مع الأردن

بدأت القوات المصرية، اليوم الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا مشتركًا مع نظيرتها الأردنية تحت مسمى “العقبة 3″، يستمر لمدة أسبوعين، ويشهد تنفيذ سلسلة من التدريبات المشتركة، والعديد من الأنشطة والفعاليات؛ لمحاكاة التحديات التي تواجه المنطقة.

ويشارك في التدريب عناصر من التشكيلات البرية، ووحدات من الأسطول الجنوبي، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية، والمظلات والصاعقة، وعناصر من القوات الجوية.

وقال المتحدث العسكري المصري في بيان، إن التدريب يشمل عددًا من الأنشطة، وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والأردنية، والتأكيد على جاهزية العناصر المشتركة على التنسيق والتنفيذ المشترك للمهام المخططة لمواجهة التهديدات.

وأشار إلى أن التدريب “العقبة 3” يأتي امتدادًا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية، والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة، ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية، والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام بنحو يدعم ركائز العمل العربى وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشاركت قوات مصرية في تدريبات مشتركة بالأردن العام الماضي، تحت مسمى “العقبة ٢2016” بمنطقة التدريبات العسكرية بجنوب المملكة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغيرات سياسية وأمنية وعسكرية طارئة، فإن مصر نفذت خلال الفترة الأخيرة عدة تدريبات عسكرية، آخرها تدريبات “النجم الساطع” العسكرية مع القوات الأميركية، للمرة الأولى بعد توقف دام 8 سنوات منذ عام 2009، وتستمر لمدة 10 أيام.