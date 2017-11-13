مصر: جاهزون للتحكيم الدولي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، حسام الإمام، جاهزية بلاده للتحكيم الدولي مع دولة إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثيره على حصة مصر المائية، وذلك بعد توقف المشاورات خلال اليومين الماضيين، والتي عرفت بـ”مفاوضات القاهرة” بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي في مداخلة هاتفية خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء الإثنين، أن اللجوء للتحكيم الدولي لابد أن يكون بموافقة الدولتين، مشيرًا إلى أن المشاورات توقفت وتم رفع الأمر للحكومات لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقال المتحدث الرسمي إن مصر جاهزة بالأوراق والمستندات والدراسات التي تمت من خلال المكاتب الاستشارية، مضيفًا: “يوجد قانون دولي يحسم الأمور ولدينا ما يثبت تضررنا من بناء السد وحقنا المائي”.

وذكر المتحدث أن حصة بلاده 55.5 مليار متر مكعب من المياه في حين أن الاحتياجات تقارب على 114 مليار متر مكعب، ويتم تعويض العجز من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وبعض الإجراءات الأخرى.

وأعربت مصر عن قلقها، أول أمس الأحد، عبر بيان رسمي لوزارة الري من تعثر “مفاوضات القاهرة” على مدار يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب ما وصفته بتراجع الموقف الإثيوبي عن التزاماته بشأن الدراسات.