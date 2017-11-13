نشوب حريق بمقر منظمة اليونيسيف في مصر

التهمت النيران عدة غرف في مبنى منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “اليونيسيف“، في منطقة المعادي بكورنيش النيل في مصر.

وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: إن غرفة الحماية المدنية بالمعادي تلقت بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل مبنى المنظمة، مساء اليوم الإثنين، بمنطقة المعادي، يفيد باندلاع النيران في العديد من الغرف داخل مبنى”اليونيسيف”.

وذكر المصدر أن رجال الحماية المدنية والإطفاء انتقلوا على الفور لمكان الحريق للسيطرة على النيران، نافيًا وجود أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وقال المصدر: “جارٍ السيطرة على الموقف، والأمر يقتصر حاليًا على احتراق العديد من الغرف التي تضم أوراقًا ومستندات خاصة بنشاط المنظمة”.

وأكد أن فريقًا من النيابة العامة سينتقل خلال ساعات للمعاينة والتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، مشيرًا إلى احتمالية اندلاع الحريق بسبب تماس كهربائي، في الوقت الذي لم يستبعد فيه أيضًا إمكانية وجود شبهة جنائية في الحادث.