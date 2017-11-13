مصر تحيل 4 موظفين بشركة اتصالات كبرى للمحاكمة العاجلة بتهمة الانضمام لداعش

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، 4 موظفين بإحدى شركات المحمول الكبرى، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الانضمام لتنظيم داعش.

ووصفت هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا، بعدما اكتشف التحريات تسلل عناصر التنظيم إلى شركات الاتصالات في مصر.

وأصدرت نيابة الجيزة قرارًا بإحالة 4 موظفين بشركة اتصالات مصر إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش واعتناقهم الفكر التكفيري.

وأشارت النيابة في قرار الإحالة، إلى أن جهاز الأمن الوطني “تتبع الموظفين واكتشف تورط 4 موظفين بشركة اتصالات مصر في تكوين خليه تعتنق الفكر التكفيري، وتابعة لتظيم داعش المتشدد، تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتنفيذ أعمال عدائية ضد المواطنين الأقباط، ومؤسسات الدولة المصرية”.

وأوضحت التحقيقات أن الخلية على تواصل بتنظيم داعش؛ إذ تمده بالمعلومات من خلال تتبع شبكة المحمول، مستخدمين تطبيقات صعبة الرصد، ويتلقون تعليمات وخططًا لاستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة والأقباط.