توجّه مصري لإطلاق فضائية عالمية وسط مخاوف من محدودية التمويل

تعتزم مصر إطلاق قناة تلفزيونية إخبارية على مستوى عالمي، قريبًا، وسط آمال أن تنافس شبكات وقنوات إخبارية عالمية وعربية، لكن محدودية التمويل، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تقفان عائقًا أمام تلك الآمال.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في وقت سابق إن “مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة”، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى أن الدولة المصرية غير قادرة على تأمين التكاليف المرتفعة لإنشاء تلك القناة.

وأكد أستاذ الإعلام حسن مكاوي، على “أهمية وجود إرادة سياسية وتوافر تمويل كافٍ لهذه القناة، عبر الاستعانة بأحدث عناصر التكنولوجيا في مجال الإعلام”، مشددًا على “ضرورة وجود إعلاميين أكفاء وعناصر، وشبكة من المراسلين في عدد من العواصم المهمة”.

وأوضح أستاذ الإعلام، أن “تكلفة إنشاء مثل تلك القنوات تصل إلى المليارات، ولا بد قبل التفكير في إنشائها من استقطاب العناصر التي تستطيع مجابهة القنوات العالمية، والمدربة على مستوى عالٍ، والاستعانة كذلك بعناصر من التلفزيون المصري والقنوات المصرية الخاصة، وتأهيلهم لتلك القناة”.

بدورها، قالت “جليلة عثمان” عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري، إن “البرلمان ليست لديه معلومات حول كيفية وتفاصيل إطلاق قناة عالمية جديدة”، مشيرة إلى أن “الأمر شأن القيادة السياسية للدولة، ومرحب بذلك من قبل المجلس”.

وبيَّنت “عثمان” في تصريحاتها لـ”إرم نيوز” أن “مصر تمتلك مقومات مادية وبشرية تؤهلها لإنشاء تلك القناة لمنافسة القنوات العالمية”، معتبرة أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث من فراغ، ويدرك تمامًا كيفية تمويلها قبل إطلاقها”.

إلى ذلك، أكد النائب صابر عبدالقوي، أن “إطلاق قناة عالمية أمر مهم للدولة المصرية”، منوهًا إلى أن “مصر لديها المقومات المادية والبشرية لإطلاق القناة”.

واعتبر أن مصر بإمكانها تمويل تلك القناة التلفزيونية، مرجعًا السبب في ذلك، إلى “افتتاح قناة السويس الجديدة، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشاريع القومية”، في حين أن “القيادة السياسية تدرك تمامًا كيفية تمويل القناة”.