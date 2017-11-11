ماذا قال السيسي في رسالة شكره للشباب المصري؟

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، رسالة إلى الشباب المصري عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلًا: “كل التقدير والاحترام لشباب مصر الذي يثبت كل يوم أنه كنز الأمة وثروتها”.

وأردف السيسي في تعليقاته عبر صفحته، التي لم يعتد على استخدامها، حيث يقتصر بث غالبية البيانات والرسائل على صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بقوله: “يزداد فخري بكم يومًا بعد يوم، رسمتم وشباب العالم لوحة إنسانية رائعة على أرض وطننا الغالي، وحققتم لمصر إنجازًا يليق بها”.

كما كتب الرئيس شعار المنتدى باللغة الإنجليزية “نريد أن نتحدث”، بعد أن كتب الشعار الذي رفعه المؤتمر في ختام فعالياته وهو “نريد أن نعمل”، ليمثل دعوة صريحة من الرئيس للشباب بالعمل من أجل صالح البلاد.

وتأتي رسالة السيسي للشباب بعد انتهاء فعاليات منتدى “شباب العالم”، الجمعة، بحضور قيادات ورؤساء دول وممثلين للشباب من غالبية دول العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث أعلن خلال فعاليات الختام، انعقاد المنتدى سنويًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الرئيس المصري اتخذ عدة قرارات في ختام فعاليات المؤتمر، أهمها إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة للسلام، وقرارات تتعلق بحتمية التواصل مع الشباب وتنمية أفكاره، والاهتمام بالقضايا المصرية والأفريقية والدولية.