الجيش المصري يدمر 10 سيارات محملة بالأسلحة قرب الحدود مع ليبيا (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، إحباط اختراق للحدود الغربية من خلال تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة حاولت العبور من ليبيا إلى الداخل المصري.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إن “القوات الجوية أحبطت محاولة تسلل 10 عربات دفع رباعي محمّلة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية”، مؤكدًا أن “سلاح الجو دمّر السيارات المتسللة وتمكن من القضاء على المسلحين داخلها”.

ولفت الرفاعي، إلى استمرار الجهود المبذولة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات ومطاردة المتطرفين والمتسللين عبر الحدود، ومواصلة القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود وإدارة المخابرات الحربية بمسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وشهدت المنطقة الغربية في مصر أحداثًا دامية، بدأت بهجوم استهدف قوات الأمن في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة غربي العاصمة، والذي راح ضحيته 16 شرطيًا فضلًا عن إصابة 19 آخرين، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.