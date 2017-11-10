مقتل 9 سائقين على يد مسلحين في استهداف شاحنات بسيناء

قالت مصادر طبية وأمنية، اليوم الجمعة، إن مسلحين يُشتبه بأنهم متشددون قتلوا 9 سائقين على الأقل في محافظة شمال سيناء المصرية، الليلة الماضية بعدما استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار.

وقال مصدران أمنيان في العريش عاصمة شمال سيناء، إن المسلحين فتحوا النار على شاحنات تنقل الفحم إلى مصنع أسمنت، وذلك في أحدث هجوم على سيارات تعمل في مشروع صناعي بالمنطقة.

فيما ذكرت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة، أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى الأسر.

من جانبه قال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي: “لم نصدر بيانًا رسميًا بشيء”، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف، “ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألا نعمل مع شركات الجيش، أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر”.

وتشن مصر منذ 2014 حملة على متشددين موالين لتنظيم داعش في شمال سيناء، يهاجمون في الغالب قوات الجيش والشرطة، ويستهدفون من وقت لآخر البنية التحتية ومشروعات اقتصادية.

وقتل المتشددون في شمال سيناء مئات من قوات الجيش والشرطة منذ تكثيف هجماتهم عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.