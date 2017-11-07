شركات مصرية تكشف علاقتها باستثمارات الوليد بن طلال وصالح كامل

كشفت شركات مصرية عن علاقة باستثمارات رجلي الأعمال السعوديين، الوليد بن طلال وصالح كامل ومدى تأثرها بالقرار السعودي الأخير.

وقالت الشركة “المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي”، إن “علاقتها برجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل، تقتصر على تأجير عدد من الاستوديوهات داخل الشركة”.

جاء ذلك في بيان صدر عن الشركة الثلاثاء، ردًا على استفسارات بخصوص وجود مساهمات واستثمارات داخل الشركة، باسم الأمير الوليد بن طلال آل سعود والشيخ صالح كامل.

وأضافت الشركة أن “علاقتها برجلي الأعمال السعوديين المذكورين تقتصر على تأجير استوديوهات، يلتزمون بسداد إيجارها ولا يوجد أي استثمارات لهما في الشركة”.

من ناحيتها، أكدت “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” على أنه “لا توجد أية مساهمات للأمير السعودي الوليد بن طلال، أو المملكة القابضة بالمجموعة أو بأي من الشركات التابعة له”.

وقالت المجموعة في بيان صدر عنها الثلاثاء إنها “تلقت من صناديق الاستثمار العالمية والمحلية استفسارات بشأن ذلك”.

وألقت السعودية القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمستثمرين، في إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد وشملت 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وبحسب بيانات مجلس “الأعمال المصري السعودي المشترك”، يعد الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة”، ورئيس مجلس “أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية”، “أحد أكبر المستثمرين الأفراد بالأسواق المصرية في قطاعات عدة، أبرزها الفنادق والإعلام والبنوك”.

أما الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة “دلة البركة التجارية”، فاستثماراته تشمل مجموعة من الشركات في مختلف المجالات، مثل “راديو وتلفزيون العرب” و”المجموعة الإعلامية العربية” ومجموعة “الدلة للسياحة والعقار” ومجموعة “البركة المصرفية” وشركة “عسير”.