السيسي يصدر قائمة عفو رئاسي جديدة خلال أيام

كشفت لجنة العفو الرئاسي المصرية أن قائمة رابعة للعفو الرئاسي ستصدر خلال أيام للإفراج عن معتقلين شباب، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ.

وقال عضو اللجنة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، إن “القائمة ستكون الأكبر مقارنة بالقوائم السابقة”، موضحًا أنها “تضم طلابًا وشبابًا جرى اعتقالهم بناءً على قانون التظاهر، وتخلو تمامًا من أعضاء جماعة الإخوان أو الداعمين لهم”.

وأوضح عبدالعزيز في تصريح لـ”إرم نيوز” أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم القائمة بعد أسابيع من عمليات جمع الأسماء وفرزها”، مشيرًا إلى أن “الرئيس وعدهم بإصدارها بعد الانتهاء من مؤتمر الشباب الدولي المنعقد بشرم الشيخ”.

من جانبه، قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن “اللجنة فحصت جميع الطلبات التي تسلمتها من الجهات المختلفة لإصدارها بعد انتهاء منتدى شباب العالم”، لافتًا إلى أن “الأولوية في المفرج عنهم ستكون للشباب المتهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير”.

وأكد الخولي في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن “القائمة الجديدة لن تشمل عناصر إخوانية”، مبينا أن “اللجنة اتفقت مع جهات حكومية على تنفيذ برنامج تأهيل للشباب المفرج عنهم بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم لإدماجهم في المجتمع”.

وأضاف أن “اللجنة تستهدف بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة أن تنتهي من الإفراج عن الشباب المعتقلين كافة على خلفية التظاهر دون أن يكون مدانًا بالعنف قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها منتصف العام المقبل”.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توفير فرص عمل للمفرج عنهم من الشباب الذين اعتقلوا على خلفية قضايا سياسية خلال الفترة الماضية.

وكان السيسي قال خلال كلمته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ أمس إنه “يوافق على قائمة العفو عن الشباب وفقًا لصلاحياته، مؤكدًا أن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية للتواصل مع الشباب.

وأصدرت الرئاسة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية 3 قوائم للعفو الرئاسي ضمت 385 سجينًا من الشباب والصحفيين والمشاهير.

وتشهد مصر خلال الأيام الحالية انعقاد مؤتمر الشباب العالمي بمدينة شرم الشيخ، بحضور 3 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم.