شاب مصري يدعي أنه عالم.. والسيسي يدعوه للحضور: تعال لو سمحت (فيديو)

قاطع شاب مصري حديث الإعلامية دينا عبدالكريم أثناء إدارتها للجلسة الأولى في منتدى الشباب العالمي اليوم الاثنين، إذ هتف داخل القاعة مرددًا “أنا زويل الثاني، وأريد أن أتحدث عن اختراعي”، لافتًا إلى أنه يحمل اختراعًا جديدًا؛ تيمنًا بالعالم المصري الراحل أحمد زويل.

ورغم عدم السماح له بالحديث في بداية الأمر كونه خارج برنامج الجلسة التي حملت عنوان “اختلاف الحضارات، صدام أم تكامل”، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الشاب للحضور أمامه والحديث بعد أن أوضح له حتمية احترام الشكل العام والنظام الخاص بالمؤتمر.

وقال الشاب الذي أبدى أسفه على تجاوزه بالهتاف أو الحديث دون السماح له: “أنا أسف جدًا يا جماعة، أهلا بكم في مصر، أنا عالم مصري، وعبر 3 سنوات من الكفاح وصلنا لعمل كلى صناعية قابلة للزراعة في جسم الإنسان؛ والسبب أن والدي توفي منذ 3 سنوات بهذا المرض، واتخذته عدوًا لي”.

واستكمل الشاب حديثه: “نريد توصيل صوتنا ونقول، إن مصر “بتوصل”، كنا نحتاج 5 دقائق نقول فيها موضوعنا، مصر في هذه الإسطوانة يا سيادة الرئيس”.

وأعطى الشاب السيسي الإسطوانة والتقارير التي حملها معه أثناء الحديث، لتنهي الإعلامية دينا عبدالكريم فعاليات الجلسة بعد انتقادها لطريقة مداخلة الشاب دون السماح له بالحديث.

وافتتح الرئيس المصري مساء أمس الأحد، منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر؛ الذي سيستمر 5 أيام، ويناقش قضايا شبابية وسياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وبيئية، إذ يحضره أكثر من 3 آلاف مدعو من أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون، وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.

ومن أبرز عناوين القضايا المطروحة للمناقشة “رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة” و”كيفية تعزيز المشاركة السياسية، والاقتصادية للمرأة” و”إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع” و”نحو عالم توحده الآداب والفنون، رؤية لتحقيق السلام من خلال الثقافة”.