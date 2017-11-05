الرئيس المصري يفتتح منتدى لآلاف من شباب العالم في شرم الشيخ

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، منتدى لشباب العالم في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر سيستمر 5 أيام ويناقش قضايا شبابية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية، وعلمية، وبيئية.

ويحضر “منتدى شباب العالم” أكثر من 3 آلاف مدعو من أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.

ومن بين القضايا المطروحة للمناقشة “رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة” و”كيفية تعزيز المشاركة السياسية، والاقتصادية للمرأة” و”إعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق الصراع” و”نحو عالم توحده الآداب والفنون.. رؤية لتحقيق السلام من خلال الثقافة”.

والمنتدى امتداد لمؤتمرات شبابية دورية بمصر بدأها “السيسي” العام الماضي وتناقش القضايا الداخلية.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، اليوم الأحد، إن السيسي وصف منتدى شباب العالم خلال مقابلة مع محطة تلفزيون أجنبية أنه فرصة “لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من كافة أنحاء العالم”.