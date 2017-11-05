موسوعة”ويكيبيديا” تثير الجدل بتبنيها لخبر وفاة الفنانة المصرية شادية (صورة)

أثارت موسوعة “ويكيبيديا” الحرة على شبكة الإنترنت الجدل في مصر، عقب تبنيها وفاة الفنانة المصرية شادية التي تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها للمستشفى، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الشائعات حول وفاتها أو دخولها بغيبوبة تامة.

واعتبر نشطاء مصريون أن الموسوعة وقعت بخطأ جسيم لتبنيها الوفاة التي لم تعلن بشكل رسمي، حيث ساهم ذلك بتأكيد الخبر لدى كثيرين ممن تداولوا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورة التسجيل من الموسوعة عبر الصفحات، بعد تكذيب خبر الوفاة، ليتم التأكد فيما بعد من أنها لا تزال على قيد الحياة بإحدى مستشفيات القاهرة.

من ناحيته، أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه الشديد من”الأخبار التي أشارت لوفاة الفنانة الكبيرة، مؤكداً أن شادية تم نقلها للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة كبر سنها”.

وقال زكي في تصريحات لـ”إرم نيوز”: نتابع الحالة الصحية لها بشكل مستمر، وأتمنى عدم الخوض في مثل هذه الأخبار ولابد من مراعاة أسرتها والمحيطين بها والدعاء لها بالشفاء العاجل، وكفى شائعات بين الحين والآخر”.

وبعد توجيه الانتقادات للموقع، تم تعديل البيانات متضمنة تاريخ الميلاد فقط، ومدون عليها عمرها الحالي “83عاماً”، لتفادي الخطأ الجسيم الذي استغله كثيرون للتأكد من وفاتها وإعلان ذلك.