السيسي: قرارات الاعتقالات في السعودية تعكس حكمة وحزم القيادة

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “إجراءات السعودية الأخيرة المتمثلة باعتقال عدد من الأمراء والوزراء بتهم تتعلق بالفساد، تعكس حكمة وحزم القيادة بتوازن فائق”، مشددا على أن “العلاقة مع السعودية إستراتيجية ولها أهمية كبيرة، في الحفاظ على الأمن القومي العربي”.

وفي الشأن الداخلي، أكد السيسي أثناء حوارين إعلاميين مع قناة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية، وصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، على أن “انتخاب رئيس الجمهورية يتم فقط بإرادة الشعب، صاحب الحق الأصيل في اختيار رئيسه”.

جاءت تصريحات السيسي على هامش تواجده في مدينة شرم الشيخ، قبل ساعات من افتتاح المنتدى العالمي للشباب الذي تستضيفه مصر، بمشاركة 113 دولة وأكثر من 3 آلاف شاب.

وتطرق إلى الوضع الاقتصادي المصري، مؤكدًا على أن “هناك تحسنًا ملحوظًا على هذا الصعيد، وهو ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية المعنية، الأمر الذي كان له انعكاس واضح على فرص ومناخ الاستثمار في مصر، الذي يشهد تحسنًا كبيرًا خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر إطارًا تشريعيًا مناسبًا”.

وعلى صعيد السياحة، لفت إلى أن “قطاع السياحة في تحسن مضطرد، بعد التراجع الذي شهده خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث الداخلية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها المنطقة ولاتزال حتى الآن”، مشددا على أن “السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، هو التكاتف والوحدة”.

وتحدث الرئيس خلال الحوار عن منتدى شباب العالم، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الأهمية داخليًا وإقليميًا ودوليًا، واصفًا المنتدى بأنه “امتداد لسلسلة من المؤتمرات الشبابية الناجحة التي انعقدت في عدد من المحافظات منذ نوفمبر 2016، وتواصلت بشكل فعال”.