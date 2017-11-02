وفد عسكري ليبي يُجري مباحثات في القاهرة بشأن إعادة بناء الجيش

اختتمت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع المصري، أمس الخميس، سلسلة اجتماعات مع وفد من العسكريين الليبيين في إطار جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي.

ووفقًا لما نشره المتحدث العسكري المصري في صفحته على “فيسبوك”، أكد المشاركون في الاجتماعات- التي بدأت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي- من العسكريين الليبيين، على الثوابت الوطنية، وبحثوا بالتفصيل مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة من مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية، لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار.

وقال: إن “المناقشات دارت حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وعملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية الليبية”.

ووفقًا للمتحدث، ثمن الجانب المصري كافة الجهود المضنية التي بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية الليبية، لدعم هذا المسار الليبي الخالص، وفقًا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية.

وناشد المشاركون العسكريون الليبيون “أبناء الشعب الليبي كافة دعم هذا المسار التوافقي، وعدم الانجرار وراء مساعي أي طرف لتقويض هذا الجهد الداعم لتوحيد المؤسسة العسكرية، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الاستقرار”.

وجدد المشاركون الليبيون “نداءهم للمؤسسات الإعلامية الوطنية لتحمل مسؤولياتها المهنية، لدعم هذا المسار وتجنيب المؤسسة العسكرية أهواء التجاذبات السياسية، باعتبار الإعلام الوطني الواعي أداة إضافية لخلق توافق واسع لدى العسكريين للوصول إلى الهدف المبتغى، للدفاع عن تراب ليبيا وثوابت الدولة الوطنية”.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء آخر في القاهرة في وقت لاحق لاستكمال التشاور حول الخطوات الإجرائية المطلوبة، بعد العودة إلى ليبيا لطرح ما تم إنجازه خلال هذه الجولة من المباحثات، والتصديق على تنفيذ المقترحات التي توصلت إليها اللجان لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.