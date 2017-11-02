حكم نهائي بالسجن 5 سنوات بحق نجل شقيق مرسي

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الخميس، عقوبة السجن بحق نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي، و2 آخرين 5 سنوات إثر إدانتهم بأحداث عنف بجامعة الزقازيق (شمال) في 2013، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “محكمة النقض قضت اليوم، برفض طعن محمد سعيد مرسي، و2 آخرين على عقوبة الحبس الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم، إثر إدانتهم باقتحام وإتلاف مبنى رئاسة جامعة الزقازيق”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت 24 فبراير /شباط 2015 بمعاقبة محمد سعيد محمد مرسي العياط نجل شقيق “مرسي” و5 آخرين (3 غيابي) بالسجن 5 سنوات.

وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر مارس/آذار2015 وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم اليوم .

وألقى الأمن المصري عليهم في مارس/آذار 2014، ووجهت لهم نيابة الزقازيق عدة تهم نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية منها “الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون” في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، والعمل على تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

ومنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.