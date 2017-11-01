نائب مصري يطالب بالتحقيق في اختطاف 4 عمال في ليبيا والعراق (صور)

طالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، طارق الخولي، وزارة الخارجية بمتابعة حادثتي اختطاف 4 مواطنين في ليبيا والعراق.

وكان الخولي تقدم إلى الوزارة بطلبي إحاطة بشأن احتجاز عامل مصري في إقليم كردستان العراق واختطاف 3 عمال مصريين في ليبيا.

وأكد الخولي، في الطلب، أن “المواطن عبد الفتاح ربيع خضر خاطبه بشأن احتجاز شقيقه خالد ربيع حامد خضر، وهو من مركز بسيون في محافظة الغربية، منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي في سجون قوات الأسايش العامة في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق”.

وكان الشخص المذكور “ألقي القبض عليه من قبل شرطة الإقليم لعدم حيازته أوراقاً ثبوتية عند عودته من عمله ليلاً، حيث غادر إلى هناك في أيلول/ سبتمبر من العام 2015 للعمل بأحد المطاعم هناك”.

وحول الحادثة الثانية، أشار النائب إلى أنه تلقى بلاغا من ذوي 3 عمال مصريين من مركز العدوة في محافظة المنيا حول تعرضهم للاختطاف قبل 10 أيام من قبل جماعة مجهولة في ليبيا.

وقال النائب أن المواطنين رضا فرج مرعي وطه مبروك عبد الرازق أكدا له تعرض أقربائهم للاختطاف حيث كانوا يعملون بمنطقة تاجوراء قرب مدينة طرابلس الليبية منذ أكثر من عام.

وطالب النائب وزير الخارجية بسرعة التدخل واتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية لإطلاق سراح المواطنين المصريين.