الجيش المصري يعلن القضاء على كافة منفذي هجوم “الواحات” (صور وفيديو)

نفذت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، عملية جديدة لاستهداف متشددين في منطقة الواحات، بعد عملية أمس الثلاثاء، التي تم فيها القضاء على بعض العناصر وتحرير النقيب محمد الحايس المختطف منذ الأسبوع الماضي.

وأعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان له، أن “القوات المسلحة استمرت في جهودها لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت أمس”.

وأضاف قائلا: “قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحدث فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية”.

وشنت القوات الجوية المصرية أمس الثلاثاء غارة على مناطق اختباء العناصر المسلحة على طريق الواحات غربي الفيوم، وأسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، كما تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير النقيب محمد الحايس من قبضة العناصر الإرهابية.

والنقيب محمد الحايس ابن قرية “كفر نعمان” بمحافظة الدقهلية الضابط الوحيد المشارك بالعملية من مديرية أمن الجيزة وسط أعداد أخرى من ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني وقطاع العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، في عملية الواحات التي اختفى على إثرها عدة أيام بعد مقتل 16 ضابط شرطة و 15 مسلحاً.