بالصور.. ركاب قطار يقفزون من النوافذ بعد خروجه عن مساره في مصر

خرج قطار مصري متوجهًا من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان في محطة قليوب، اليوم الأربعاء، ما أجبر الركاب على القفز من النوافذ خشية حدوث الأسوأ لهم.

وأكدت هيئة سكة الحديد التابعة لوزارة النقل أن قطار الركاب رقم ٣٣٣ خرج عن مساره في محطة قليوب بسبب “سقوط بوجي الجرار (العربة الأمامية) من أعلى السكة”، لافتةً إلى أن الحادث لم ينتج عنه وفيات أو أية إصابات، وأنه تم استخدام آلات الرفع لإعادة البوجي إلى السكة واستبدال جرار القطار.

وتحفظت الجهات المعنية على سائق القطار ومساعده بعد نتائج المعاينة الأولية التي أكدت أن القطار كان يسير بسرعة عالية تسببت في خروجه عن القضبان واصطدامه بالمصدات في محطة قليوب.

وانتقل عدد من المسؤولين بوزارة النقل إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيله، وكان في مقدمتهم رئيس هيئة السكك الحديدية، ومساعد وزير النقل، إلى جانب رئيس مركز ومدينة قليوب.