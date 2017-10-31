والد النقيب المصري المحرر محمد الحايس يكشف حقيقة وضعه الصحي (فيديو)

كشف الدكتور علاء الحايس والد الضابط المصري النقيب محمد الحايس الذي حررته القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد 13 يومًا من فقدانه عقب حادث الواحات الجمعة الماضية عن حقيقة الحالة الصحية لنجله بعد حالة من الجدل بشأن ما قامت به العناصر الإجرامية تجاهه على مدار فترة اختطافه.

وقال والد الحايس في تصريحات إعلامية مساء الثلاثاء إن نجله دخل غرفة العمليات لإجراء جراحة في مستشفى القوات المسلحة، موضحًا أنه يعاني من إصابات وجروح في الذراع والقدم، إلى جانب أصابعه.

وأضاف أن لحظة رؤيته لنجله لن تذهب من الذاكرة ، مشيرًا إلى أن نجله قال له بأنه لم يكن على أمل ان يراه مجددا، في الوقت الذي وصف فيه غالبية حديث نجله له بأنه “كلام غير مفهوم”.

وعبر الأب الفرح بلقاء ابنه مجددا عن سعادته، واصفا صعوبة ما كان يشعر به أثناء فترة اختفاء ابنه الذي احتسبه “شهيدا فداء للوطن”.

ووصف والد الحايس العملية العسكرية التي نفذت أمس الثلاثاء لتحرير نجله والقضاء على بعض الإرهابية بأنها “ملحمة”، مطالبًا المصريين بالاصطفاف والوقوف خلف الرئيس السيسي.

وكانت القوات الجوية قد شنت أمس الثلاثاء غارة على مناطق اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات غرب الفيوم، وأسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار كما تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

والنقيب محمد الحايس ابن قرية كفر نعمان التابعة لميت غمر بمحافظة الدقهلية، الضابط الوحيد المشارك بالعملية من مديرية أمن الجيزة وسط أعداد أخرى من ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني وقطاع العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، في عملية الواحات التي اختفى على إثرها عدة أيام.