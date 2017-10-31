القوات المصرية تحرر النقيب محمد الحايس المختفي في عملية الواحات

ذكرت مصادر أمنية، أن قوة من وزارة الداخلية المصرية محاطة بغطاء جوي اشتبكت مع عناصر “إرهابية” بمنطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة، لافتةً إلى أنها أوقعت عددًا من القتلى في صفوف الإرهابيين.

وأوضحت المصادر لـ”إرم نيوز”، أن القوة الأمنية تمكنت من تحرير النقيب محمد الحايس الذي جرى اختطافه منذ عملية الواحات، التي سقط على إثرها 16 عسكريًا وأصيب 17 آخرون على يد مجموعة إرهابية.

وأكدت مروة الحايس، من أفراد أسرة النقيب “الحايس”، أن وزارة الداخلية أبلغتهم بتحريره، حيث عثر عليه مصابًا، موضحةً أنهم ينتظرون وصوله إلى القاهرة للاطمئنان عليه بصورة أكبر.

وكانت القوات الجوية قد شنت، اليوم الثلاثاء، غارة على مناطق اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات غرب الفيوم، وأسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، كما تم القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

والنقيب محمد الحايس ابن قرية كفر نعمان، التابعة لميت غمر بمحافظة الدقهلية، كان الضابط الوحيد المشارك بالعملية من مديرية أمن الجيزة وسط أعداد أخرى من ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني وقطاع العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، في عملية الواحات التي اختفى على إثرها عدة أيام.