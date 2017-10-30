بالفيديو.. مصر تحبط عملية اختراق لحدودها الغربية مع ليبيا

أحبطت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة المصرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، محاولة اختراق للحدود الغربية المصرية عبر سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخيرة.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري عبر بيان رسمي أن القوات الجوية أحبطت محاولة تسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية.

وأضاف المتحدث أن عملية الإحباط أسفرت عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية بداخلها، فيما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية في محيط العملية.

يذكر أن الحدود الغربية المصرية مع ليبيا تعرضت لأكثر من محاولة اختراق خلال الفترة الماضية، حيث تسعى عناصر مسلحة لاختراقها مستغلين حالة الفوضى في ليبيا.