مصر ترد على إيران.. استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف سياستنا الخارجية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن مصر تعتبر “دائما وأبدا استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف سياستها الخارجية، وأن الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة الدول العربية، خاصة دول الخليج، هو ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الإثنين، ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، والتي قال فيها إن على مصر أن تلعب دورا أكبر في أمن واستقرار المنطقة، ووصف سياسات القاهرة بأنها “خاطئة” وأدت إلى فقدانها لمكانتها السابقة في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، في البيان، أن تصريحات المسؤول الإيراني “تثير علامات استفهام، خاصة ما يتعلق منها بمواقف مصر التاريخية تجاه منطقة الشرق الأوسط وعوامل الاستقرار فيها.”

وأضاف أن دعوة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار، والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، ونبذ الطائفية، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، كلها تصب في أهداف دعم استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي، والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

يذكر أن مصر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين قاطعت قطر في شهر يونيو/حزيران وطالبت الدوحة بقطع علاقاتها مع طهران كشرط أساسي لإنهاء المقاطعة.