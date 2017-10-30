السلطات المصرية تحبط محاولة تهريب وثائق تاريخية

أحبطت السلطات المصرية محاولة تهريب مجموعة من الوثائق التاريخية ونيشان أثري بواسطة البريد إلى خارج البلاد، وصادرتها داخل دائرة جمارك البريد السريع في منطقة العتبة وسط القاهرة.

ومن بين الوثائق، التي ضبطتها الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية، حجة ميراث شرعية تخص مواطنا مصريا يدعى عثمان باشا ومؤرخة في العام 1263 هجرية، بحسب رئيس الإدارة أحمد الراوي.

وأشار البيان الرسمي لوزارة الآثار، اليوم الإثنين، إلى أن المضبوطات تضمنت خطاب شكر موقعا من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتاريخ 27 نيسان/أبريل 1958 إلى محمد أحمد فرغلي، أحد أهم رجال الأعمال في مصر في ذلك الوقت وكان ملقبا بـ”ملك القطن”. ويعلو الخطاب على الجهة اليسري ختم الدولة وكلمة الرئيس في الجهة اليمنى.

ومن بين المواد المضبوطة نيشان على شكل نجمة سباعية ومدون عليه اسم السلطان عبد العزيز خان، أحد سلاطين الدولة العثمانية.

من جهته، ذكر مدير عام المنافذ البرية في القاهرة، أحمد فتحي، أنه تمت مصادرة الخطاب لصالح متحف جمال عبدالناصر التابع لوزارة الثقافة، في حين تمت مصادرة المواد الأخرى لصالح وزارة الآثار.